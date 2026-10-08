justicia y tribunales

El Supremo anula el decreto de Universidades

Ante la falta de justificación para su tramitación urgente
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. EP
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El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios aprobado por el Gobierno por falta de justificación para su tramitación urgente.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado, por falta de justificación de su tramitación urgente, el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, sobre universidades.

El tribunal concluye que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación “no está debidamente justificado”. “Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido”, apunta.

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