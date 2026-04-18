En sectores clave para la economía de Canarias, como la hostelería, la sanidad o la seguridad, el trabajo cuando cae el sol es una constante. Sin embargo, existe una gran duda en las plantillas: ¿Cómo se paga realmente el plus de nocturnidad? Según el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores, desempeñar funciones durante la noche no es una jornada ordinaria más, sino que conlleva derechos económicos y descansos específicos que todo empleado en España debería conocer para evitar irregularidades en su nómina.
¿Qué se considera trabajo nocturno según el Estatuto?
La normativa laboral en España es muy clara al respecto. Se define como trabajo nocturno aquel que se realiza en el periodo comprendido entre las diez de la noche y las seis de la mañana. Pero, ¿quién tiene derecho a cobrar el plus de nocturnidad? La ley establece que se considera trabajador nocturno a aquel que cumpla una de estas dos condiciones:
- Realizar al menos tres horas de su jornada diaria dentro de esa franja horaria.
- Tener previsto realizar al menos un tercio de su jornada anual en horario nocturno.
Un detalle que muchos trabajadores ignoran es que, si tu jornada termina a las 22:30 horas, esos 30 minutos ya entran dentro de la categoría de nocturnidad y deben ser compensados proporcionalmente, salvo que el salario ya haya sido pactado teniendo en cuenta esa circunstancia.
Cómo calcular cuánto debes cobrar por el plus de nocturnidad
A diferencia del salario base, el plus de nocturnidad no tiene una cifra fija universal. Su cuantía se determina mediante la negociación colectiva, es decir, a través del convenio colectivo del sector o de la propia empresa. Por lo general, este complemento se calcula como un porcentaje sobre el salario base o como una cantidad fija por hora nocturna trabajada.
Es fundamental revisar el convenio de aplicación (por ejemplo, el de Hostelería en Santa Cruz de Tenerife), ya que ahí se detallará si la nocturnidad se paga en metálico o si, por el contrario, se compensa con descansos adicionales. La ley prioriza la retribución económica específica, pero deja la puerta abierta a la compensación con tiempo libre si así se acuerda.
Las excepciones: ¿Cuándo no se paga el plus de nocturnidad?
Aunque la norma general obliga al pago de este suplemento salarial, existen tres excepciones principales en las que la empresa no está obligada a abonar el plus de nocturnidad de forma adicional:
- Salario por naturaleza del puesto: Cuando el trabajo es intrínsecamente nocturno (por ejemplo, un vigilante de seguridad nocturno cuyo sueldo ya se estableció sabiendo que solo trabajaría en ese horario).
- Compensación por descansos: Si el convenio establece que por cada hora nocturna se disfrutará de un tiempo de descanso equivalente y superior al ordinario.
- Pacto de salario global: Si en el contrato se especifica que el salario ya incluye la compensación por nocturnidad.
Consejos para revisar tu nómina este mes
Los expertos en derecho laboral recomiendan realizar una auditoría periódica de los recibos de salarios. El plus de nocturnidad debe aparecer desglosado de forma clara en el apartado de “complementos salariales”. Si trabajas de noche y este concepto no figura en tu nómina, el primer paso es consultar el convenio colectivo de tu sector.
Trabajar de noche supone un esfuerzo adicional para la salud y la conciliación familiar, motivo por el cual el legislador incluyó esta protección en el Estatuto de los Trabajadores. No reclamar este derecho supone, a largo plazo, una pérdida de poder adquisitivo considerable. Si tras revisar tu contrato y convenio detectas que no se te está abonando, puedes reclamar las cantidades no percibidas de los últimos 12 meses.
En conclusión, el plus de nocturnidad es un derecho consolidado que garantiza que el sacrificio de trabajar mientras los demás descansan tenga una recompensa justa. Si eres uno de los miles de trabajadores en Canarias que prestan servicio de madrugada, asegúrate de que tu esfuerzo se vea reflejado correctamente en tu cuenta corriente.