ASPROCAN pide al Gobierno de España que defienda en Europa el incremento del POSEI

La inauguración del stand de Plátano de Canarias en Fruit Attraction sirvió este martes de escenario para trasladar directamente al Gobierno de España una de las principales reivindicaciones del sector platanero y del conjunto del sector primario de Canarias ante la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea: incrementar la actual financiación del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), manteniendo además su carácter autónomo y europeo, debe constituir el principal objetivo para el próximo periodo 2028-2034.
El acto contó con la participación del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y la visita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El encuentro permitió abordar con los representantes del Ejecutivo español el futuro tratamiento de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en el presupuesto comunitario y, en particular, las garantías que necesita el sector primario canario en relación con el POSEI.
La interlocución se produce en un momento especialmente relevante, después de que España, Francia y Portugal, los tres Estados miembros con regiones ultraperiféricas, hayan remitido conjuntamente a las instituciones europeas una posición en defensa de las especificidades de estos territorios. En ella consideran “absolutamente esencial” asegurar una financiación adecuada y garantizar, como mínimo, el nivel de apoyo previsto en el actual marco financiero, además de reclamar el “restablecimiento del POSEI”.
ASPROCAN valora este posicionamiento conjunto como un paso político relevante en la negociación. Sin embargo, el sector platanero advierte de que garantizar únicamente el nivel actual de financiación no puede constituir el objetivo para el próximo periodo presupuestario 2028-2034 y ha pedido al Gobierno de España que defienda en la negociación europea un incremento de la ficha financiera del POSEI para recuperar su capacidad real para responder a las limitaciones estructurales que soportan las producciones agrarias de las RUP.
Junto al refuerzo presupuestario, ASPROCAN reclama también que el POSEI mantenga su especificidad y autonomía como instrumento europeo propio para las Regiones Ultraperiféricas, frente a su integración en los futuros planes nacionales. Para el sector, la eventual reserva de fondos específicos dentro de estos planes no sustituye las garantías que ofrece el actual POSEI, basado en un marco jurídico propio y una financiación europea cuya dotación se establece a escala comunitaria y no depende de la distribución de los recursos entre las distintas prioridades de un plan nacional. Por ello, ASPROCAN defiende que su “restablecimiento” debe traducirse en la continuidad de un programa específico, diferenciado y vinculado directamente a la Unión Europea.
Mantener la ficha actual hasta 2034 no es una opción
La financiación constituye en estos momentos la principal preocupación para el sector primario canario. La dotación lleva cerca de dos décadas sin una actualización suficiente, mientras que durante ese periodo los costes que soportan los productores han experimentado un fuerte incremento.
En el caso del Plátano de Canarias, el POSEI constituye un instrumento esencial para compensar parte de los sobrecostes estructurales derivados de producir en una Región Ultraperiférica. Por ello, mantener nominalmente la misma dotación no equivale a mantener su capacidad real de apoyo. Prolongar durante otros siete años una financiación ya insuficiente ampliaría todavía más la distancia entre la ayuda y los costes que pretende compensar, afectando directamente a la viabilidad económica de las explotaciones y situándolas ante un escenario difícilmente sostenible.
La negociación del próximo MFP debe permitir actualizar y reforzar la ficha financiera del POSEI, de manera que el programa recupere su capacidad efectiva de compensación. Esta fue la principal reivindicación trasladada por ASPROCAN durante la jornada de ayer al Ejecutivo, con el objetivo de que España la defienda en las próximas fases de la negociación comunitaria y trabaje junto a Francia y Portugal para que la protección específica de las RUP se traduzca también en recursos suficientes para garantizar la continuidad de sus producciones agrarias.