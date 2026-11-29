El escrutinio de las elecciones generales del 29 de noviembre ya está en marcha tras el cierre de los colegios electorales en toda España, incluidos los de Canarias, donde la votación ha concluido a las 20.00 horas. Los primeros resultados oficiales comenzarán a dibujar la nueva composición del Congreso de los Diputados.
Todas las miradas están puestas en el reparto de escaños y en las posibles mayorías de Gobierno, tras una jornada electoral marcada por el notable incremento de la participación. Los resultados se irán actualizando a medida que avance el recuento de votos en las distintas circunscripciones electorales.
TE PUEDE INTERESAR