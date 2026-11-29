El sondeo de Televisión Española (TVE) difundido tras el cierre de los colegios electorales en la Península sitúa al Partido Popular (PP) como la formación con mayor representación en el Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre, con opciones de alcanzar la mayoría absoluta junto a Vox.
La encuesta otorga a los populares entre 129 y 134 escaños, con el 32,2% de los votos, mientras que la formación de Santiago Abascal conseguiría entre 44 y 48 diputados, con el 16,2% de las papeletas.
La suma de ambas formaciones, junto a los dos representantes que obtendría Unión del Pueblo Navarro (UPN), alcanzaría los 175 diputados en la estimación más baja, a solo uno de la mayoría absoluta.
En el escenario central que contempla el sondeo, PP y Vox superarían los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.
Por su parte, el PSOE obtendría entre 119 y 124 diputados, con el 28,8% de los sufragios, mientras que el Frente Amplio lograría entre 10 y 11 representantes, con el 5,7% de los votos.