Sumar elige a Verónica Martínez Barbero para las listas de Frente Amplio del 29-N

Sumar ha elegido a su coordinadora y portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, como su referente electoral para integrarse en las listas de Frente Amplio de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión llega en plena negociación entre los partidos de izquierda para definir sus candidatos y el reparto de puestos en las listas.
La designación fue aprobada este jueves por el máximo órgano de dirección de la formación con un 98% de apoyos, según ha comunicado el partido, que ha reclamado a sus aliados políticos negociar con «discreción y generosidad».
El anuncio se produce después de que Más Madrid propusiera a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau para liderar la candidatura de Frente Amplio, una iniciativa que ha generado diferencias entre las organizaciones implicadas.
Sumar apuesta por Martínez Barbero en plena negociación electoral
Movimiento Sumar ha defendido que su decisión se ha adoptado sin intervenir públicamente en las propuestas de otros partidos.
La formación sostiene que durante los últimos días se han sucedido declaraciones sobre posibles candidatos y el reparto de puestos, mientras que sus representantes han optado por mantener las conversaciones alejadas del debate mediático.
Martínez Barbero, que concurrió a las anteriores elecciones generales por Galicia, será así la representante electoral propuesta por Movimiento Sumar para la futura coalición.
Sin embargo, su designación no significa que vaya a encabezar la candidatura conjunta de Frente Amplio, una decisión que continúa pendiente del acuerdo entre las organizaciones.
El partido insiste en que las negociaciones deben centrarse en construir un proyecto compartido y evitar que las diferencias sobre nombres y puestos dificulten el pacto electoral.
Ada Colau, Podemos y las diferencias dentro de Frente Amplio
La elección de Martínez Barbero se conoce después de la propuesta de Más Madrid para situar a Ada Colau al frente de la candidatura por Barcelona.
La formación madrileña también reclama protagonismo en los primeros puestos de la lista por Madrid, donde aspira a colocar a sus principales representantes.
La iniciativa no ha recibido todavía el respaldo conjunto de las organizaciones. Tanto Izquierda Unida (IU) como los Comuns han recordado que las negociaciones siguen abiertas y que cualquier designación debe formar parte de un acuerdo global.
Por su parte, Colau ha mostrado su disposición a liderar Frente Amplio, pero ha condicionado su participación a que el proyecto incluya también a Podemos y a otras fuerzas territoriales. Entre ellas ha mencionado a Compromís, Chunta Aragonesista y Més per Mallorca.
Estas formaciones territoriales, sin embargo, mantienen sus propias condiciones para participar en candidaturas conjuntas, con fórmulas que permitan conservar su identidad política.
La posición de Podemos constituye otro de los asuntos pendientes. La formación insiste en celebrar primarias abiertas para elegir a los candidatos, una fórmula sobre la que no existe consenso entre los partidos que negocian Frente Amplio.
Las elecciones del 29 de noviembre aceleran las negociaciones
El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre de 2026 ha obligado a las organizaciones situadas a la izquierda del PSOE a acelerar las conversaciones. Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns trabajan en la configuración de Frente Amplio, aunque todavía deben resolver el liderazgo electoral, la distribución territorial de candidaturas y la posible incorporación de otras fuerzas.
El calendario añade presión a las negociaciones. El plazo para registrar coaliciones electorales finaliza el 16 de octubre, por lo que los partidos disponen de pocos días para concretar los acuerdos. En este contexto, Movimiento Sumar ha apelado a la responsabilidad compartida de las organizaciones y ha reclamado recuperar el espíritu de colaboración con el que comenzaron las conversaciones.
La formación considera que las prioridades políticas deben centrarse en cuestiones como el acceso a la vivienda y la subida del salario mínimo. También ha reiterado que tiene propuestas propias para Frente Amplio, aunque descarta pronunciarse públicamente sobre las candidaturas planteadas por sus aliados o sobre los procedimientos para elegirlas.
La composición definitiva de las listas y la persona que encabezará el proyecto conjunto siguen pendientes de las negociaciones entre los partidos.