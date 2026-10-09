Rescatan un cayuco con unas 120 personas en Tenerife y eleva a 538 las llegadas a Canarias

Un cayuco con alrededor de 120 personas de origen subsahariano a bordo ha llegado este viernes al puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife, después de ser localizado en aguas próximas a Costa del Silencio, en el municipio de Arona.
La embarcación, que navegaba por sus propios medios cuando fue avistada, fue escoltada hasta las instalaciones portuarias por la Salvamar Alpheratz, movilizada por Salvamento Marítimo para intervenir en el operativo.
Según la información facilitada por el organismo estatal, también se activó un helicóptero Helimer para prestar apoyo en el dispositivo de acompañamiento hasta el puerto tinerfeño.
Finalmente, unas 120 personas de origen subsahariano desembarcaron en Los Cristianos, en una nueva llegada de migrantes a las costas canarias que se suma a las registradas durante las últimas horas en otras islas del Archipiélago.
Con este último desembarco, la cifra de personas llegadas a Canarias desde el jueves se eleva a unas 538, a falta de que se confirme el número definitivo de ocupantes del cayuco localizado en Tenerife.
Más de 400 personas llegaron a Canarias entre el jueves y la madrugada del viernes
La llegada a Tenerife se produce después de una intensa jornada de rescates en aguas de Lanzarote y El Hierro, donde los servicios de emergencia habían contabilizado 418 personas auxiliadas y desembarcadas desde el jueves.
Durante la madrugada de este viernes, Salvamento Marítimo intervino en dos nuevos dispositivos frente a las costas de Lanzarote, que permitieron rescatar a un total de 136 personas que viajaban en embarcaciones neumáticas.
El primero de estos operativos concluyó sobre las 01.20 horas, cuando la Guardamar Urania llegó al puerto de Arrecife con 76 personas de origen subsahariano y magrebí.
Posteriormente, alrededor de las 06.00 horas, la Salvamar Acrux desembarcó en el mismo puerto a otras 60 personas de origen magrebí que habían sido auxiliadas cuando navegaban a bordo de otra neumática.
Estos dos rescates se sumaron a los realizados durante el jueves, cuando un total de 282 personas fueron auxiliadas en aguas próximas a Lanzarote y El Hierro.
La llegada del cayuco a Los Cristianos amplía así a tres las islas que han registrado desembarcos de migrantes desde el jueves, con más de medio millar de personas llegadas al Archipiélago en este periodo.