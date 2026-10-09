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Canarias registra la llegada de 418 migrantes en las últimas horas

Dos nuevas neumáticas con 76 y 60 personas se suman a los 282 rescates desde el jueves
Buscan a dos personas desaparecidas en la costa canaria
Salvamento Marítimo. Imagen de Archivo
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Dos nuevas neumáticas con 76 y 60 personas, que han sido desembarcadas esta madrugada en Lanzarote, elevan a 418 las llegadas en embarcaciones precarias a Canarias desde el jueves, según los datos aportados a EFE por distintos servicios de emergencia.

A los 282 rescates practicados el jueves en Lanzarote y El Hierro han seguido, en las últimas horas, otros dos más que han culminado en la primera de estas dos islas.

A las 01.20 horas arribaba al puerto de su capital, Arrecife, la Guardamar Urania de Salvamento Marítimo con 76 personas de origen subsahariano y magrebí rescatadas de una nueva neumática.

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Horas después, sobre las 06.00 horas, la Salvamar Acrux culminó en el mismo puerto el dispositivo de socorro desplegado para auxiliar a una nueva expedición de 60 personas, de origen magrebí, que iba en otra neumática.

Todos estos rescates elevan a 418 las personas auxiliadas y desembarcadas en las últimas horas en El Hierro y Lanzarote. 

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