Una menor de Tenerife logra desenmascarar a un peligroso depredador sexual que actuaba desde Barcelona

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un joven de 21 años, residente en Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), como presunto autor de delitos de agresión sexual, coacciones y corrupción de menores. La operación, que ha permitido rescatar material sensible de al menos siete víctimas, tuvo su origen en una denuncia interpuesta en Santa Cruz de Tenerife.
El origen tinerfeño de la investigación
Todo comenzó cuando una menor de 14 años acudió al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en la capital tinerfeña.
La víctima denunció que un desconocido la coaccionaba de forma insistente a través de internet, obligándola bajo graves amenazas a enviarle fotografías y vídeos de contenido sexual, además de exigirle la realización de tocamientos ante la cámara.
Las pesquisas de los agentes en Tenerife fueron clave para identificar el rastro digital del sospechoso, localizando su domicilio en la provincia de Barcelona.
Un “modus operandi”
A medida que avanzaba la coordinación entre las comisarías de Santa Cruz de Tenerife y Barcelona, los investigadores descubrieron que no era un caso aislado. Se localizó una segunda denuncia en La Coruña, donde una menor de 15 años describía exactamente el mismo método de extorsión.
Durante el registro del domicilio del detenido, los agentes hallaron en sus dispositivos informáticos pruebas de otras siete víctimas menores de edad. La Policía no descarta que el número de afectadas aumente tras el análisis forense de los equipos intervenidos.
Reincidente: Tenía prohibido acercarse a centros escolares
Uno de los datos más alarmantes de la investigación es la reincidencia del arrestado. En 2024 ya había sido detenido por los Mossos d’Esquadra, tras lo cual un juzgado le impuso una medida cautelar de prohibición de acercarse a cualquier centro escolar en Sant Boi de Llobregat.
En este operativo han trabajado de forma conjunta el Grupo Tecnológico de la Comisaría de Santa Cruz de Tenerife, la Brigada de Policía Judicial de Barcelona y la Comisaría de Cornellà de Llobregat, logrando retirar de la red material que causaba un daño irreparable a las menores afectadas.