Buscan a María de los Ángeles, desaparecida en La Laguna: caso urgente

La asociación SOS Desaparecidos ha activado de manera urgente una alerta tras la desaparición de María de los Ángeles G. D., una mujer de 74 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado miércoles 3 de junio.
El rastro de la mujer se perdió en el municipio de La Laguna, en la isla de Tenerife, lo que ha generado una gran preocupación entre sus allegados y las autoridades locales al tratarse de persona vulnerable.
Los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad han difundido su descripción detallada para facilitar la identificación por parte de cualquier ciudadano que pueda aportar pistas relevantes sobre su ubicación actual.
Descripción física y datos clave de la desaparecida
Según la ficha de búsqueda difundida por la plataforma, María de los Ángeles presenta las siguientes características físicas que pueden ayudar a reconocerla en espacios públicos o entornos de la geografía de Tenerife:
- Estatura: mide aproximadamente 1,55 metros.
- Complexión: complexión delgada.
- Rasgos faciales: tiene ojos castaños.
- Cabello: presenta pelo canoso.
🆘 DESAPARECIDA— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) June 5, 2026
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Fuente: sosdesaparecidos pic.twitter.com/l2jN7DYv7K
Últimos datos oficiales de desapariciones en Canarias
Canarias es una de las comunidades con más desapariciones de toda España, según reflejan los datos del último Informe Anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), presentado por el Ministerio del Interior.
Estas son algunas claves que se desprenden de este informe:
- En proporción a su población, Canarias es la región más afectada del país.
- Además, una de cada seis desapariciones activas en España ocurre en las Islas, lo que revela un problema estructural y persistente.
- El CNDES explica que más del 55% de los desaparecidos son localizados en las primeras 72 horas, y un 72% en la primera semana.
- En la provincia de Las Palmas, de las 3.333 desapariciones registradas en 2024, el 87% fueron de menores, el porcentaje más alto del país.