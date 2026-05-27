Encuentran a Issa, desaparecido en Canarias desde hace varios días

La Policía Nacional ha informado de que Issa B. P. ha aparecido en buen estado tras llevar desaparecido desde hace varios días en Las Palmas de Gran Canaria.
El cuerpo policial había solicitado colaboración ciudadana para encontrar al joven de 20 años, ya que su entorno no sabía nada del joven desde el 19 de mayo.
La difusión del caso se ha intensificado cuando el cuerpo policial ha publicado su ficha de búsqueda con el objetivo de recabar información ciudadana.
En el cartel se le describía a la niña con 1,70 metros, y pelo y ojos de color negro.
Últimos datos oficiales de desapariciones en Canarias
Canarias es una de las comunidades con más desapariciones de toda España, según reflejan los datos del último Informe Anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), presentado por el Ministerio del Interior.
Estas son algunas claves que se desprenden de este informe:
- En proporción a su población, Canarias es la región más afectada del país.
- Además, una de cada seis desapariciones activas en España ocurre en las Islas, lo que revela un problema estructural y persistente.
- El CNDES explica que más del 55% de los desaparecidos son localizados en las primeras 72 horas, y un 72% en la primera semana.
- En la provincia de Las Palmas, de las 3.333 desapariciones registradas en 2024, el 87% fueron de menores, el porcentaje más alto del país.