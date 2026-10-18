El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha difundido una alerta para localizar a Bienvenido Eugenio G. F., un hombre de 64 años desaparecido el pasado viernes, 16 de octubre, en Las Palmas de Gran Canaria. Las autoridades solicitan colaboración ciudadana para tratar de averiguar su paradero.
Según recoge la alerta publicada por el organismo dependiente del Ministerio del Interior, el hombre mide 1,85 metros, tiene los ojos marrones y el pelo negro.
Cómo colaborar en la búsqueda
El Centro Nacional de Desaparecidos solicita que cualquier persona que disponga de información sobre el paradero de Bienvenido Eugenio se ponga en contacto con la Policía Nacional a través del teléfono 091.
La alerta también puede consultarse en la página oficial del CNDES, donde se publica información sobre personas desaparecidas.