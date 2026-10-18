desapariciones

Buscan a Bienvenido Eugenio, desaparecido en Canarias desde el viernes

El hombre mide 1,85 metros, tiene ojos marrones y pelo negro. Las autoridades piden llamar al 091 si se dispone de información sobre su paradero
Buscan a Bienvenido Eugenio, desaparecido en Canarias desde el viernes
Buscan a Bienvenido Eugenio, desaparecido en Canarias desde el viernes. | CNDES
WhatsAppTelegramChatGPTClaudeGoogle AI
Síguenos en Google Síguenos en WhatsApp

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha difundido una alerta para localizar a Bienvenido Eugenio G. F., un hombre de 64 años desaparecido el pasado viernes, 16 de octubre, en Las Palmas de Gran Canaria. Las autoridades solicitan colaboración ciudadana para tratar de averiguar su paradero.

Según recoge la alerta publicada por el organismo dependiente del Ministerio del Interior, el hombre mide 1,85 metros, tiene los ojos marrones y el pelo negro.

Cómo colaborar en la búsqueda

El Centro Nacional de Desaparecidos solicita que cualquier persona que disponga de información sobre el paradero de Bienvenido Eugenio se ponga en contacto con la Policía Nacional a través del teléfono 091.

Noticias relacionadas
  1. Localizan a Juan Martín, que había desaparecido en Tenerife

La alerta también puede consultarse en la página oficial del CNDES, donde se publica información sobre personas desaparecidas.

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas