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Buscan a Juan Martín, desaparecido en Tenerife: es una persona vulnerable

Se solicita colaboración ciudadana
El desaparecido, Juan Martín. SOS DESAPARECIDOS
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La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta para localizar a Juan Martín M.P, desaparecido el 11 de octubre en Santa Cruz de Tenerife.

Juan tiene 61 años, tal y como se detalla en su descripción, mide 1,61 metros, es de complexión gruesa, con calvicie total y ojos castaños. La asociación destaca que se trata de una persona vulnerable, por lo que se solicita colaboración ciudadana.

Si dispone de algún tipo de información que ayude a localizar a Juan Martín, puede ponerse en contacto al teléfono de la asociación 868 286 726.

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