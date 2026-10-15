Buscan a Juan Martín, desaparecido en Tenerife: es una persona vulnerable

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta para localizar a Juan Martín M.P, desaparecido el 11 de octubre en Santa Cruz de Tenerife.
Juan tiene 61 años, tal y como se detalla en su descripción, mide 1,61 metros, es de complexión gruesa, con calvicie total y ojos castaños. La asociación destaca que se trata de una persona vulnerable, por lo que se solicita colaboración ciudadana.
🆘 DESAPARECIDO 🟠 Persona Vulnerable #sosdesaparecidos #Desaparecido #Missing #Madrid #Tenerife #SantaCruzdeTenerife Síguenos @sosdesaparecido https://t.co/1vgZCHKQuC— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) October 15, 2026
Si dispone de algún tipo de información que ayude a localizar a Juan Martín, puede ponerse en contacto al teléfono de la asociación 868 286 726.
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