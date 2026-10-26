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Buscan a Miguel, desaparecido en Tenerife

SOS Desaparecidos ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero
Imagen de Miguel A.N. difundida por SOS Desaparecidos
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La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a Miguel A.N., un hombre de 46 años desaparecido en Tacoronte, Tenerife, desde el pasado viernes, 23 de octubre.

Según la información facilitada por la organización, el hombre mide 1,75 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos azules.

Ante esta situación, SOS Desaparecidos ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero y facilitar cualquier información que pueda contribuir a su localización.

La asociación recuerda que cualquier persona que disponga de información sobre el desaparecido puede ponerse en contacto a través del teléfono 868 286 726.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de su desaparición.

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