Buscan a Miguel, desaparecido en Tenerife

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a Miguel A.N., un hombre de 46 años desaparecido en Tacoronte, Tenerife, desde el pasado viernes, 23 de octubre.
Según la información facilitada por la organización, el hombre mide 1,75 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos azules.
🆘 DESAPARECIDO #España #sosdesaparecidos #Desaparecido #Missing #Tacoronte #Tenerife Síguenos @sosdesaparecido https://t.co/tojKuappsy— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) October 24, 2026
Ante esta situación, SOS Desaparecidos ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero y facilitar cualquier información que pueda contribuir a su localización.
La asociación recuerda que cualquier persona que disponga de información sobre el desaparecido puede ponerse en contacto a través del teléfono 868 286 726.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de su desaparición.