¿Por qué hay tantas desapariciones en Canarias? Los datos que sitúan a las Islas como el ‘punto negro’ de España

El dato llama la atención: Canarias es una de las comunidades con más desapariciones de toda España, según el Informe Anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), presentado por el Ministerio del Interior.
Durante 2024 se registraron 4.502 denuncias por desaparición en las Islas, una cifra solo superada por Andalucía (5.873), pero que coloca al Archipiélago por encima de Madrid (4.434) y Cataluña (3.622).
Las alertas por desaparición han vuelto a ocupar titulares en el Archipiélago en los últimos días. SOS Desaparecidos confirmaba la localización de Yuleidi en Las Palmas de Gran Canarias y, asimismo, daba la buena noticia en el caso de Ione, el menor de Santa Cruz que se encontraba en paradero desconocido y que fue encontrado en buen estado de salud.
La Comunidad más afectada del país
En proporción a su población, Canarias es la región más afectada del país. Además, una de cada seis desapariciones activas en España ocurre en las Islas, lo que revela un problema estructural y persistente.
¿Son desapariciones reales o temporales?
Aunque el volumen es alto, la mayoría de las personas aparecen a los pocos días.
El CNDES explica que más del 55% de los desaparecidos son localizados en las primeras 72 horas (como los casos de Ione y Yuleidi), y un 72% en la primera semana.
Sin embargo, al cierre de 2024, Canarias seguía teniendo 785 casos activos, lo que representa más del 11% de todas las desapariciones sin resolver en España.
¿Por qué destacan tanto las Islas?
El informe no solo mira las cifras absolutas, sino qué tipo de desapariciones se producen. Y ahí Canarias sobresale por una razón alarmante: la mayoría de las denuncias corresponden a menores de edad.
En la provincia de Las Palmas, de las 3.333 desapariciones registradas en 2024, el 87% fueron de menores, el porcentaje más alto del país.
Buena parte de estos casos están vinculados a menores migrantes no acompañados que llegan a las Islas y desaparecen tras abandonar los centros de acogida o perder contacto con los servicios de protección.
¿Y en Santa Cruz de Tenerife?
La otra provincia canaria contabilizó 1.169 desapariciones (417 mujeres y 751 hombres).
Aunque las cifras son menores, el CNDES advierte que también existen casos de reincidencia, jóvenes o adultos que desaparecen más de una vez por motivos familiares, emocionales o económicos.
Aunque Canarias no encabeza el ranking total, sí presenta una concentración anómala de desapariciones en relación con su población y su contexto social. Solo en Las Palmas hubo 398 desapariciones reincidentes, una cifra que refleja problemas de desarraigo y falta de recursos estables de protección.