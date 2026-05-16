Alerta por un incendio en Santa Cruz de La Palma

Servicios de emergencia del Gobierno de Canarias intervienen en la tarde de este sábado en un incendio declarado en el municipio de Santa Cruz de La Palma. El fuego se ha originado en las inmediaciones de una conocida ruta peatonal de la Isla.
El incidente se localiza concretamente al inicio del sendero de los Molinos de Bellido. Esta situación ha generado el aviso inmediato a los equipos de extinción y seguridad debido a la proximidad de la zona de vegetación y tránsito.
Despliegue de recursos de emergencias
Según ha informado de forma oficial el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta se recibió durante la tarde. Los recursos de emergencias se desplazaron con rapidez hasta el lugar afectado para comenzar las tareas de control y extinción del fuego.
El dispositivo de seguridad trabaja activamente en el perímetro de Los Molinos de Bellido para evitar la propagación de las llamas a lo largo del sendero. Hasta el momento, las autoridades no han detallado la extensión afectada ni las causas que originaron las llamas.