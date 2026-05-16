Graves incidentes en el fútbol tinerfeño: apedrean la guagua de un equipo juvenil

El fútbol tinerfeño vuelve a verse sacudido por episodios de violencia. El Club Deportivo Verdellada ha emitido un comunicado oficial para condenar y denunciar públicamente las agresiones que sufrió su equipo juvenil al concluir el encuentro de este viernes, 15 de mayo, correspondiente al playoff de ascenso a juvenil primera contra la UD Longuera C.
Los graves acontecimientos detallados por la entidad lagunera tuvieron lugar en las instalaciones del campo de fútbol Antonio Yeoward, situado en la zona de La Longuera, en el municipio de Los Realejos. Según la versión del club, los altercados se desencadenaron inmediatamente después de señalarse el final del choque deportivo frente al conjunto local.
Agresiones y confinamiento en el vestuario
La directiva del club afectado sostiene que el entrenador y uno de los defensas que componen la plantilla sufrieron agresiones físicas directas por parte de varios aficionados identificados con el equipo local.
Ante el incremento de la tensión y el riesgo evidente de sufrir nuevos ataques físicos o tratos vejatorios, todos los jugadores y los miembros del cuerpo técnico se vieron obligados a permanecer encerrados en el interior del vestuario como única medida de protección viable en esos momentos.
Escoltados por la Policía
La gravedad y persistencia de los incidentes obligaron a requerir la presencia urgente de las fuerzas del orden. Tras personarse varias patrullas de la Policía Local en el recinto deportivo de La Longuera, los componentes del CD Verdellada pudieron abandonar las instalaciones escoltados por los agentes de seguridad.
El operativo de protección civil no concluyó en el recinto de juego, ya que la expedición lagunera tuvo que abandonar la zona del municipio norteño acompañada de forma continua por varios vehículos patrulla de la Policía Local hasta que se garantizó la normalización de la situación en las vías públicas colindantes.
Ataque contra la guagua del equipo
A pesar del despliegue y el acompañamiento de las fuerzas policiales, los altercados se trasladaron al exterior del recinto. Una vez que los jóvenes futbolistas y sus técnicos se encontraban reubicados en el interior de la guagua asignada para el transporte oficial del club, un grupo de personas procedió al lanzamiento de diversos objetos contra los cristales del vehículo de pasajeros.
El impacto reiterado de los objetos contundentes causó la rotura de los cristales de la guagua, un hecho que, según recalca el comunicado del CD Verdellada, puso en riesgo directo e inmediato la integridad física, la seguridad y la salud de los futbolistas menores de edad y de sus preparadores. Las personas implicadas en el lanzamiento material de los objetos abandonaron el lugar corriendo.
La entidad deportiva ha compartido vídeos que ratifican la gravedad de los hechos denunciados. En ellos se aprecia tanto el lanzamiento de objetos hacia la guagua como el posterior trayecto en carretera donde la plantilla avanza escoltada por las dotaciones policiales.
Exigencia de responsabilidades en el fútbol tinerfeño
El CD Verdellada ha formulado una serie de cuestiones sobre la reiteración de incidentes de seguridad en dicho escenario:
“¿Cómo puede seguir ocurriendo esto en el mismo sitio? ¿Hasta cuándo se seguirá permitiendo? ¿Qué hubiera pasado si nuestros chicos hubieran ido en un vehículo privado y no en guagua? ¿Hubieran salido de la zona con todas las garantías?”.
El club ha pedido públicamente concienciar a los estamentos implicados y asegurar que el fútbol se desarrolle de manera exclusiva como un deporte sano, conciliador y divertido, rechazando que la actividad se convierta en una disputa violenta por el resultado o en un canalizador de frustraciones personales.