Agresión en un partido en Tenerife: un futbolista acaba en el hospital tras ser golpeado “de forma violenta y con fuerza excesiva”

Un nuevo episodio de violencia ha empañado el fútbol canario. El encuentro correspondiente al Grupo 2 de la Primera Regional entre el Barranco Hondo y la Unión Deportiva Hermigua tuvo que ser suspendido en el minuto 73 tras una grave agresión física sufrida por uno de los futbolistas visitantes a manos de un espectador.
Según el relato de los hechos y las imágenes que circulan en redes sociales, lo que comenzó como una disputa deportiva terminó en un altercado violento.
En el vídeo del incidente se observa cómo una persona salta al terreno de juego y corre hacia un grupo de jugadores que mantenían un forcejeo para, acto seguido, propinar un fuerte puñetazo a un integrante del equipo gomero.
Identificado como un familiar de un jugador local
El club afectado, la UD Hermigua ha emitido un comunicado oficial a través de sus perfiles sociales denunciando la gravedad de lo ocurrido. Según la entidad, el agresor fue un “aficionado local y familiar de un jugador local” que irrumpió en el césped para agredir “de forma violenta y con fuerza excesiva” a su jugador, Rayco.
Debido al impacto del golpe, el futbolista tuvo que ser derivado a un centro hospitalario. Ante la gravedad de la situación y al considerar que “no se garantizaba la seguridad en la instalación deportiva”, el colegiado del partido tomó la decisión de dar por finalizado el encuentro de forma prematura.
Acciones legales y compromiso con el juego limpio
En el momento de la suspensión, el marcador reflejaba un 3-4 a favor del Hermigua, tras una remontada en la que marcaron Asier (de penalti), Marqui, Nico R. y Antonio. Sin embargo, el resultado deportivo ha quedado en un segundo plano.
“Desde nuestro club lamentamos que esto ocurra en los campos de fútbol. Tomaremos las decisiones legales oportunas para denunciar y condenar cualquier acto de violencia“, han manifestado desde la directiva del equipo gomero, reafirmando su compromiso con los valores del deporte y deseando una pronta recuperación a su jugador herido.
Por el momento, se espera el acta arbitral definitiva y la posible resolución del Comité de Competición ante unos hechos que vuelven a poner el foco sobre la seguridad y el comportamiento en las categorías regionales de las Islas.