Denuncian una grave agresión en un partido de juveniles en Tenerife: “Recorrió el campo para darle un puñetazo”

La UD Coromoto ha denunciado a través de sus redes sociales la agresión sufrida por uno de sus jugadores por parte de un futbolista del equipo rival, el CD Puerto Cruz, durante el partido de la categoría Juvenil Preferente de Tenerife, disputado el fin de semana en el campo de fútbol El Peñón.
Tanto el equipo lagunero como el club portuense han condenado los hechos acaecidos durante el encuentro, que finalizó con empate a tres goles.
¿Qué ocurrió en el partido de Juvenil Preferente de Tenerife?
La UD Coromoto explica que el futbolista rival “protagonizó una agresión totalmente inadmisible al recorrer el campo de un extremo a otro con el único propósito de propinar un puñetazo a un jugador” del equipo.
El mencionado club apunta que el joven agredido “cayó desplomado al suelo y tuvo que ser atendido por el cuerpo técnico y derivado a los servicios de urgencia de la mutualidad, contando actualmente con el correspondiente parte de lesiones“.
Por su parte, el equipo del norte de la Isla, también a través de sus perfiles en las redes sociales, ha querido “darle mucho ánimo al jugador de la UD Coromoto que ayer recibió un duro golpe por parte de un jugador de nuestra plantilla. Todo nuestro ánimo y le deseamos una pronta recuperación“.
En la misma publicación añade que “nuestro jugador está muy arrepentido y así nos lo ha hecho saber. De todas formas, se tomarán las medidas posibles para que este tipo de conductas no vuelvan a suceder“.
“Estos hechos no tienen cabida en el fútbol”
El conjunto lagunero ha querido agradecer la categoría del cuerpo técnico y la directiva del equipo local, pues en todo momento “reconocieron los hechos e intentaron calmar la situación y evitar que los acontecimientos fueran a mayores“.
No obstante, la UD Coromoto ha anunciado que se presentará la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes y exige que “el jugador responsable de la agresión sea sancionado y condenado conforme a la normativa vigente, para que hechos de esta gravedad no vuelvan a repetirse y para proteger la integridad física de todos los deportistas”.