Confirmado el origen: los 12 menores hospitalizados se intoxicaron antes de volar a Lanzarote

Los 12 menores de entre 11 y 12 años que tuvieron que ser evacuados de urgencia este sábado en el aeropuerto de Loiu (Bilbao) cuando se disponían a coger un vuelo con destino a Lanzarote han recibido el alta médica.
Las valoraciones facultativas concluyen que los estudiantes sufrieron finalmente una intoxicación alimentaria y no un cuadro de origen vírico.
Los afectados forman parte de un grupo de alumnos que se encontraban a las puertas de embarcar para poner el punto y final a su viaje de fin de curso.
El origen de la indisposición generalizada se localiza en una estancia previa en Asturias, comunidad autónoma de la que regresaba el contingente de estudiantes antes de intentar conectar con el archipiélago canario.
Durante la espera previa al embarque en las instalaciones del aeródromo vizcaíno, varios de los adolescentes comenzaron a manifestar de forma simultánea vómitos y sensación de mareo.
La situación obligó a los monitores y responsables del viaje a retener al grupo y evitar el acceso a la aeronave, activando de inmediato el protocolo de asistencia sanitaria con la central de Emergencias de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud).
Operativo asistencial en el aeropuerto para los menores
Hasta el propio aeropuerto de Bilbao se desplazaron varias dotaciones de ambulancias. Los equipos sanitarios de emergencias realizaron una primera valoración in situ a los escolares para organizar el operativo de traslado.
De forma preventiva, y con el objetivo de realizar una evaluación clínica completa ante la sospecha inicial de un proceso gastrointestinal, se determinó el traslado de 12 menores a centros hospitalarios.
La distribución de los pacientes se realizó de forma equitativa entre los dos principales hospitales universitarios de la provincia de Vizcaya. La mitad del grupo, compuesto por seis menores, fue ingresada en el Hospital Universitario Basurto de Bilbao, mientras que los otros seis alumnos fueron trasladados al Hospital Universitario Cruces, ubicado en el municipio de Barakaldo.
Los monitores adultos que realizaban el acompañamiento de la expedición escolar se mantuvieron asintomáticos durante todo el proceso.
Diagnóstico definitivo y alta hospitalaria
Los servicios de urgencias pediátricas de ambos complejos sanitarios asumieron la realización de las pruebas correspondientes.
Tras los análisis, los facultativos descartaron que los síntomas respondieran a un virus contagioso, ratificando el diagnóstico de gastroenteritis por intoxicación alimentaria derivada de la ingesta de alimentos durante su estancia en territorio asturiano.
La evolución de todos los pacientes ha sido favorable y rápida. Los seis menores trasladados al Hospital Universitario Basurto recibieron el alta médica oficial y abandonaron el centro sanitario sobre las ocho de la tarde de este pasado sábado.
Por su parte, los seis alumnos atendidos en el Hospital Universitario Cruces recibieron el alta hospitalaria poco tiempo después, permitiendo la salida de la totalidad de los afectados de las dependencias de urgencias tras confirmarse la levedad del cuadro y la estabilización completa de sus constantes.