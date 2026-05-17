Última hora del gallo de la plaza del Adelantado tras el grave ataque: “No ha parado de cantar”

Última hora en el caso del gallo de la plaza del Adelantado. El famoso animal de La Laguna evoluciona de manera muy favorable y se encuentra en la fase final de su recuperación en las instalaciones del Albergue Comarcal Valle Colino.
El ave ingresó de urgencia en un centro veterinario tras ser víctima del ataque de un perro de raza potencialmente peligrosa en plena vía pública.
La actualización emitida por el centro de acogida confirma una mejoría notable en el estado de salud del animal, que presentaba heridas de gravedad. Los cuidadores del recinto han manifestado su asombro ante la resistencia física que ha demostrado el ave durante estos días de tratamiento intensivo postoperatorio.
Desde el albergue han asegurado que “se encuentra muy bien y está recuperándose perfectamente“. Asimismo, los operarios añaden un dato que constata su vitalidad: “Nos ha sorprendido muchísimo lo fuerte que es. Ya se le ve muchísimo mejor y, de hecho, lleva días demostrando que se encuentra con ganas, porque por las mañanas no ha parado de cantar aquí en el albergue”.
Cierre de la campaña de donaciones
El ataque del can obligó al traslado inmediato del gallo a una clínica veterinaria externa, donde recibió atención médica especializada y múltiples puntos de sutura. Debido a los elevados costes económicos de la intervención, Valle Colino realizó un llamamiento público de colaboración ciudadana que ha obtenido una respuesta inmediata.
La solidaridad de los vecinos ha permitido recaudar los fondos necesarios de forma íntegra. Por este motivo, el colectivo ha anunciado oficialmente que ya no se necesitan más aportaciones económicas para este caso, al quedar cubiertos la cirugía y el posterior seguimiento facultativo.
Desde el albergue han querido trasladar un mensaje de gratitud dirigido a todas las personas que han colaborado, compartido la publicación y aportado dinero para ayudar con los gastos veterinarios.
En la misma línea, la entidad ha hecho una mención especial a Domingo Galván, concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de La Laguna, agradeciendo formalmente “su implicación y preocupación” en el proceso de asistencia y protección del ave.
Investigación policial
De forma paralela a la atención sanitaria, la Policía Local de La Laguna mantiene abiertas las pesquisas para el esclarecimiento de los hechos.
El incidente se desencadenó cuando el propietario del perro presuntamente azuzó de forma deliberada al can para que agrediera al ave. La intervención rápida de los ciudadanos de la zona y de las fuerzas de seguridad impidió la muerte del animal. Los agentes locales trabajan para identificar al dueño de cara a la correspondiente sanción administrativa.
Lo que ya es una decisión en firme por parte del Consistorio lagunero y del grupo Unidas se puede es que el gallo no regresará a la plaza del Adelantado. El Ayuntamiento ya gestiona la búsqueda de una nueva ubicación permanente y segura, alejada de los riesgos de la vía pública, para garantizar el bienestar definitivo del animal que se convirtió en un símbolo del municipio.