Fallece un motorista en Gran Canaria tras colisionar contra un coche

Un motorista ha fallecido a última hora de la tarde de este sábado tras sufrir una colisión con un coche en el municipio de La Aldea, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente vial se registró concretamente en la calle Las Marciegas. A las 19:55 horas, la sala operativa del 112 recibió una alerta en la que se informaba sobre un choque entre un automóvil y una motocicleta en la citada vía urbana. De forma inmediata, el centro coordinador activó los recursos de emergencia necesarios para atender la situación.
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron de urgencia los servicios sanitarios, compuestos por una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a un profesional de medicina de Atención Primaria de la zona.
A pesar del rápido despliegue de los recursos sanitarios en la calle Las Marciegas, el personal del SUC y de Atención Primaria no pudo realizar maniobras de reanimación y solo pudo certificar el fallecimiento del motorista, debido a que presentaba lesiones incompatibles con la vida causadas por el impacto.
En el dispositivo de seguridad y emergencias también intervinieron los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, quienes se encargaron de asegurar la zona del accidente para evitar otros riesgos en la calzada. Asimismo, la Policía Local colaboró en el despliegue de los recursos y la regulación del tráfico en el sector afectado.
Por su parte, los agentes de la Guardia Civil desplazados hasta el punto del término municipal de La Aldea procedieron a realizar la custodia de la escena e instruyeron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión mortal entre ambos vehículos.