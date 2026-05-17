Una mujer cae por un barranco en Arona

Un incidente en el sur de Tenerife ha requerido a primera hora de la mañana de este domingo la intervención de un dispositivo de seguridad. Una mujer de 55 años ha tenido que ser rescatada tras sufrir una caída hacia un barranco ubicado en la calle Los Rosales, dentro del municipio de Arona.
Los hechos ocurrieron en torno a las 07:59 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba sobre el accidente de la afectada en la citada localización.
De manera inmediata, la sala operativa del 112 de Canarias activó los recursos de emergencia necesarios para hacer frente a la situación. Al lugar del incidente se desplazaron los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Guardia Civil.
Los integrantes del Consorcio de Bomberos de Tenerife lideraron las tareas operativas sobre el terreno y procedieron a efectuar las maniobras necesarias para rescatar a la afectada de la zona de caída. Tras estabilizarla, los bomberos consiguieron trasladarla y acercarla hasta el recurso sanitario que aguardaba en la vía pública.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplegó en la zona una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, se encargó de realizar la valoración médica inicial de la víctima. Según los datos oficiales proporcionados por los sanitarios, la mujer presentaba diversos traumatismos de pronóstico moderado en el momento inicial de la asistencia.
Una vez completada la atención e inmovilización prehospitalaria a pie de barranco, la herida fue evacuada y trasladada en la ambulancia medicalizada del SUC directamente hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro donde ha quedado ingresada para recibir atención especializada.
Por su parte, los agentes de la Guardia Civil colaboraron en el dispositivo de rescate habilitado en la calle Los Rosales, participando activamente junto al resto de los servicios de emergencia desplegados en el municipio sureño.