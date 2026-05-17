Susto en Tenerife: 3 personas caen al mar en Puerto de la Cruz

Un hombre de 21 años y una mujer de 20 han precisado asistencia sanitaria tras sufrir un incidente marítimo en la costa de Tenerife al caer al mar en la conocida zona de Playa Jardín, en el municipio de Puerto de la Cruz.
Los hechos se desencadenaron este sábado a las 18:05 horas, momento en el cual el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta de urgencia. El aviso informaba sobre la caída al mar de tres personas en el citado enclave costero, lo que motivó la activación inmediata de los recursos de seguridad.
Antes de que los servicios profesionales de emergencia arribaran al lugar del suceso, la intervención de los ciudadanos resultó clave. Un lugareño logró rescatar a la mujer afectada, mientras que de forma simultánea, dos hombres consiguieron salir del agua por sus propios medios.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se desplazó a la zona con una ambulancia de soporte vital básico, se hizo cargo de la evaluación sanitaria de los implicados. Tras la correspondiente valoración médica en el sitio, se determinó el traslado y la asistencia hospitalaria de dos de ellos.
El afectado de 21 años presentó, en el instante inicial de la asistencia, un cuadro con síntomas de ahogamiento incompleto de pronóstico moderado. Ante dicha consideración clínica, fue evacuado de urgencia en la ambulancia de soporte vital básico del SUC hacia el Hospital Universitario Hospiten Bellevue para recibir atención especializada.
Por su parte, la joven de 20 años presentaba varias contusiones de carácter leve. La afectada recibió el alta y la asistencia en el mismo lugar del incidente por los sanitarios de la ambulancia, no requiriendo derivación a un centro hospitalario.
En el dispositivo de seguridad y emergencias coordinado por el 112 intervino de forma activa la Policía Local, cuyos agentes colaboraron en asegurar el entorno y procedieron a instruir las diligencias correspondientes.
Asimismo, debido a la gravedad inicial del reporte recibido en la sala operativa, el CECOES activó al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y a Salvamento Marítimo, al tiempo que se dio traslado e información de los hechos al Consorcio de Bomberos de Tenerife y a la Policía Nacional.