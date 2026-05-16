Controlado el incendio declarado en Santa Cruz de La Palma

Servicios de emergencia han intervenido en la tarde de este sábado en un incendio declarado en el municipio de Santa Cruz de La Palma. El fuego, que se originó en las inmediaciones de una conocida ruta de la Isla, ya se encuentra completamente controlado, según ha confirmado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (CECOES) 112 Canarias.
El incidente se localizó concretamente al inicio del sendero de los Molinos de Bellido. Esta situación generó un aviso inmediato a los equipos de extinción y seguridad debido a la proximidad de la zona de vegetación y tránsito, ya que este sendero discurre por el Barranco del Agua, un entorno que alberga reductos de bosques.
Despliegue de medios de extinción en La Palma
La alerta oficial se recibió en el centro coordinador a las 16:34 horas. A partir de ese momento, los recursos de emergencias se desplazaron con rapidez hasta el lugar afectado para comenzar las tareas de control y acotación del fuego, trabajando activamente en el perímetro de Los Molinos de Bellido para evitar la propagación de las llamas a lo largo de la ruta.
En el dispositivo de seguridad y extinción han participado Bomberos de La Palma, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, en colaboración con la Policía Nacional, la Policía Local y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Para el operativo se activó de forma específica un helicóptero del GES y una ambulancia del SUC con carácter preventivo, garantizando la cobertura sanitaria y el apoyo aéreo en la zona afectada.
Hasta el momento, las autoridades y los cuerpos de seguridad actuantes no han detallado la extensión exacta de superficie afectada por el fuego ni las causas que originaron las llamas en el barranco, que ya se investigan.
Incendio controlado en Santa Cruz de #LaPalma— 112 Canarias (@112canarias) May 16, 2026
➡️Con intervención de bomberos de la isla, Grupo de #Emergencias y Salvamento #GES @territoriocan_ en colaboración con @policia, Policía Local y Servicio de Urgencias Canario #SUC pic.twitter.com/nohxJEztx8