El famoso gallo que habitaba en la plaza del Adelantado, en San Cristóbal de La Laguna, se encuentra recuperándose en el Albergue Comarcal Valle Colino tras sufrir el ataque de un perro de raza potencialmente peligrosa. Tras el suceso, la Policía Local ha abierto una investigación para identificar al propietario del can de cara a una posible sanción administrativa, según confirma el Consistorio este sábado.
Los hechos se desencadenaron cuando el propietario del perro azuzó deliberadamente al animal para que atacara al ave. La intervención de varios ciudadanos que se encontraban en la zona y la posterior llegada de los agentes locales y el personal de recogida permitieron el rescate del ave en plena vía pública.
Investigación abierta y curas de urgencia
Debido a la gravedad de las heridas provocadas por el can, el gallo tuvo que ser trasladado a un centro veterinario externo para recibir atención de urgencia, donde se le aplicaron puntos de sutura. Actualmente, el animal permanece estable y bajo supervisión constante en las instalaciones de Valle Colino, a la espera de una nueva revisión este lunes.
Por su parte, el área de Bienestar Animal del consistorio lagunero realiza un seguimiento continuo de su evolución y, paralelamente, la Policía Local mantiene las pesquisas abiertas para localizar al dueño del perro implicado en los hechos y determinar el alcance de las responsabilidades y sanciones administrativas pertinentes.
No regresará a la plaza del Adelantado
El incidente supondrá un cambio definitivo para este animal, convertido en un símbolo habitual para vecinos y visitantes de la plaza. El Ayuntamiento de La Laguna ha confirmado que ya trabaja en la búsqueda de una nueva ubicación adecuada y acorde a las necesidades del ave, con el objetivo de garantizar su bienestar y seguridad de manera permanente fuera de la vía pública.
Tanto el consistorio como Unidas se puede han agradecido la rápida coordinación de los recursos intervinientes y de los ciudadanos que auxiliaron al animal. Debido a los gastos derivados de la operación, el Albergue Valle Colino ha realizado un llamamiento público para recibir donaciones económicas que ayuden a costear el tratamiento del ave.