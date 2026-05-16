El Aeropuerto de Tenerife Sur contará este año con dos de las incorporaciones más potentes y singulares del mercado de la hostelería internacional. Las dos mayores corporaciones de la alimentación de masas del Reino Unido, la cadena de panaderías Greggs y el gigante de los pubs económicos Wetherspoon, han elegido el aeródromo tinerfeño y el de Alicante para iniciar su desembarco estratégico en España, según informa El País.
Ambas marcas, auténticos fenómenos de masas en el tejido urbano británico, han moldeado la cultura gastronómica contemporánea del Reino Unido gracias a un modelo basado en la alta eficiencia y en trasladar los precios bajos directamente al consumidor.
Los principales medios de comunicación británicos ya celebran la apertura como un oasis de “comida de casa lejos de casa” para los millones de turistas que eligen Canarias cada temporada.
Dos imperios nacidos de la clase obrera
La historia de ambas compañías está ligada al éxito comercial a gran escala. Greggs comenzó su andadura en 1939 en Newcastle como un modesto servicio de reparto de pan y huevos en bicicleta para las familias mineras de la zona.
Hoy en día, es la cadena de panaderías más grande del Reino Unido, famosa por sus rollos de salchicha (sausage rolls) y sus opciones de bajo coste.
Por su parte, Wetherspoon nació en Londres a finales de la década de los setenta con la premisa de ofrecer cerveza y combinados a precios muy competitivos.
En los años noventa, la compañía revolucionó el sector al comprar y rehabilitar antiguos cines, estaciones de bomberos, oficinas de correos y sucursales bancarias abandonadas para transformarlos en pubs gigantescos con personalidad arquitectónica propia.