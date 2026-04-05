La parodia definitiva sobre los turistas del Reino Unido que podrías ver hoy mismo en Canarias

Un programa satírico del Reino Unido triunfa con un vídeo sobre el comportamiento de sus compatriotas en España. La pieza muestra el nulo interés de muchos visitantes por la cultura local y su refugio en los pubs ingleses. Esta parodia describe fielmente la situación de núcleos turísticos en Canarias, el destino favorito de este mercado.
El programa Saturday Night Live UK, de la cadena Sky, firma este sketch titulado Pub Song. La pieza comienza en el aeropuerto de Bristol con una pareja que viaja a España. Ellos definen el país como un lugar de arte y gastronomía. Sin embargo, al aterrizar, solo buscan un pub de temática británica. El vídeo retrata la burbuja cultural de millones de turistas británicos en las costas españolas.
Aunque el vídeo menciona destinos como Benidorm o Mallorca, su mensaje encaja con el panorama canario. El archipiélago es la región que más visitantes de esta nacionalidad recibe cada año.
Los turistas que buscan una réplica de su país
Muchos de estos viajeros aterrizan en las islas y buscan, esencialmente, una réplica de sus ciudades de origen. El sketch se mofa de quienes consumen desayunos ingleses o escuchan su propia música bajo el sol español.
El desenlace del vídeo viral es especialmente irónico. Una joven intenta usar su español aprendido en aplicaciones móviles, pero nadie en el pub la entiende. El grupo reflexiona un segundo sobre la necesidad de conocer la verdadera cultura de España.
Sin embargo, la solución final que encuentran es mudarse a un pub irlandés situado en la puerta de al lado.