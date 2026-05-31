Ya es oficial: la Aemet activa avisos amarillos en Canarias para la próxima semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo el aviso amarillo por fenómenos costeros, que entrará en vigor el próximo martes, 2 de junio, en una jornada donde existe la probabilidad, aunque baja, de que se produzcan lloviznas en medianías de las islas montañosas.
Asimismo, la Aemet confirma que las temperaturas podrían alcanzar los 30 grados el lunes, principalmente en zonas de interior del sur de la provincia de Las Palmas y la isla de Tenerife.
La previsión sigue destacando la “baja probabilidad” de rachas localmente muy fuertes en el noroeste y sudeste de las islas de mayor relieve, tanto en la tarde de hoy domingo como de mañana.
La previsión del lunes
El inicio de mes vendrá marcado por un ascenso de las temperaturas en el Archipiélago, que será de ligero a moderado especialmente en las zonas de interior.
De hecho, los termómetros podrán superar localmente los 30ºC en las vertientes sur de Tenerife y de las islas orientales.
En general, predominará el cielo poco nuboso en todo el territorio, con la única excepción de algunos intervalos nubosos que aparecerán durante las horas nocturnas en las zonas bajas del norte de las islas con mayor relieve.
En lo que respecta al viento, soplará de componente nordeste de forma moderada, aunque se esperan intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas.
En estas áreas orientadas al rebufo del alisio no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, una situación que ganará probabilidad principalmente a partir de la tarde, mientras que en las costas del suroeste predominarán las brisas.