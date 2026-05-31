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Operación de la Guardia Civil contra clínicas clandestinas de estética en Canarias: inyectaban bótox y fármacos para adelgazar

La Guardia Civil detiene a dos personas en la provincia de Las Palmas dentro de una macrooperación nacional con 10.000 dosis intervenidas sin cadena de frío
Agentes de la Guardia Civil junto a cajas de medicamentos, viales de toxina botulínica y ácido hialurónico intervenidos en una operación contra la estética clandestina
Entre los implicados hay tanto personas sin formación sanitaria como profesionales colegiados. | Guardia Civil
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La Guardia Civil ha intervenido un total de 10.000 dosis de toxina botulínica (bótox) y ha detenido a nueve personas e investigado a dos en siete operaciones contra clínicas clandestinas en las provincias de Bizkaia, Barcelona, Las Palmas y Asturias. Estas personas distribuían medicamentos y productos de medicina estética de forma ilegal.

La investigación, desarrollada entre marzo de 2025 y mayo de 2026, se inició después de que la Guardia Civil localizara diversos paquetes en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria-Gasteiz, con medicamentos y productos sanitarios procedentes principalmente de Corea del Sur y Vietnam, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa este domingo.

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Entre los elementos hallados se encontraron dosis de bótox, ácido hialurónico y medicamentos indicados para el tratamiento de la diabetes, algunos de ellos utilizados de forma indebida para la pérdida de peso.

Los productos eran introducidos en territorio nacional sin autorización sanitaria y sin respetar las condiciones de transporte y conservación exigidas, especialmente la cadena de frío necesaria para garantizar su seguridad y eficacia. Todo esto suponía “un importante riesgo para pacientes y consumidores”.

Entre los implicados hay tanto personas sin formación sanitaria como profesionales colegiados que, presuntamente, realizaban tratamientos utilizando productos ilegales en peluquerías, centros de estética no autorizados o incluso domicilios particulares.

SIETE OPERACIONES EN CUATRO PROVINCIAS

La operación ha llevado a la detención de nueve personas y la investigación de otras dos como presuntas responsables de delitos contra la salud pública y, en algunos casos, intrusismo profesional.

El balance territorial de las actuaciones se concreta en cuatro detenidos y dos investigados en Bizkaia; dos detenidos en Barcelona; dos en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria; y uno en Asturias.

Además de las intervenciones realizadas en el aeropuerto de Foronda en Vitoria-Gasteiz, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Álava ha practicado diversos registros en inmuebles y locales vinculados a la actividad investigada.

En Bizkaia se actuó en Bilbao, Basauri, Galdakano y Barakaldo; en la provincia de Barcelona las actuaciones se desarrollaron en L’Hospitalet de Llobregat y Cornellá de Llobregat; en Asturias las investigaciones se extendieron hasta Avilés; por último, en la provincia de Las Palmas las actuaciones tuvieron lugar en Carrizal y Vecindario.

SOMETERSE A ESTAS PRÁCTICAS SIN CUALIFICACIÓN SUPONE UN “GRAVE PELIGRO”

Las autoridades sanitarias alertan del grave peligro que supone someterse a procedimientos estéticos realizados por personal no cualificado o en establecimientos no autorizados, utilizando productos sin trazabilidad adquiridos a través de internet o mediante redes ilícitas de distribución.

La administración de toxina botulínica en condiciones no estériles o mediante productos no autorizados, advierten, puede provocar graves infecciones, reacciones alérgicas severas, parálisis facial o secuelas permanentes.

La Guardia Civil recuerda la importancia de acudir exclusivamente a centros autorizados y profesionales habilitados para este tipo de tratamientos, así como verificar siempre la procedencia legal y trazabilidad de los productos empleados.

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