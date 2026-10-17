Evacúan en helicóptero a una pasajera de 62 años de un crucero frente a Tenerife

Una pasajera estadounidense de 62 años ha sido evacuada durante la madrugada de este sábado, 17 de octubre, de un crucero que navegaba al noroeste de Tenerife. La operación fue realizada por un helicóptero de Salvamento Marítimo, que trasladó a la mujer hasta el aeropuerto de Tenerife Norte.
Según ha informado el organismo estatal a través de su cuenta oficial en la red social X, la evacuación médica se llevó a cabo desde el crucero Scarlet Lady, mediante la intervención del helicóptero Helimer 204.
Por el momento, Salvamento Marítimo no ha precisado qué problema de salud motivó la evacuación de la pasajera ni ha facilitado información sobre su estado.
🚁 Esta madrugada, Salvamento Marítimo realizó dos evacuaciones médicas con sus helicópteros desde dos cruceros 🔹 El Helimer 204 evacuó desde el crucero Scarlet Lady, al noroeste de Tenerife, a una pasajera estadounidense de 62 años, trasladándola al aeropuerto de Tenerife Norte. 🔹 El Helimer 202 evacuó desde el crucero Mein Schiff 2, a 45 millas al sureste de Cabo de la Nao, a un tripulante filipino, trasladándolo al aeropuerto de Alicante para su atención hospitalaria.— SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) October 17, 2026
Otra evacuación médica desde un crucero
La intervención realizada en aguas de Tenerife fue una de las dos evacuaciones médicas efectuadas por Salvamento Marítimo durante la misma madrugada desde buques de crucero.
La segunda operación tuvo lugar a unas 45 millas al sureste del cabo de la Nao, en aguas próximas a la costa peninsular.
En este caso, el helicóptero Helimer 202 intervino para evacuar a un tripulante filipino del crucero Mein Schiff 2.
El afectado fue trasladado hasta el aeropuerto de Alicante para recibir atención hospitalaria, según ha confirmado Salvamento Marítimo.
El organismo estatal no ha detallado las causas médicas que motivaron ninguna de las dos evacuaciones ni ha informado de la evolución de los afectados.