sucesos

Susto en el sur de Tenerife: rescatan a una mujer a punto de ahogarse

El Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia
Imagen de archivo de la playa de Las Vistas
WhatsAppTelegramChatGPTClaudeGoogle AI
Síguenos en Google Síguenos en WhatsApp

Una mujer de 81 años ha sido rescatada del mar con signos de ahogamiento este viernes en la playa de Las Vistas, en el municipio de Adeje, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:33 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que en el momento inicial de la asistencia presentaba síntomas de ahogamiento incompleto de pronóstico moderado. Finalmente, precisó de traslado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Noticias relacionadas
  1. Dos playas canarias, entre las más buscadas de España para comprar una viviendaGrave ahogamiento de un hombre de 70 años en la playa de Los Cristianos

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas