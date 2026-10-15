Asaltan a un joven en una parada de Santa Cruz y lo obligan a ir a un cajero: la Policía Nacional los ha pillado

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Santa Cruz de Tenerife por presuntamente asaltar a un joven que descansaba de madrugada en una parada de transporte público. Los sospechosos lo amenazaron, lo agredieron y lo obligaron a desplazarse hasta un cajero automático para exigirle dinero. Ambos han ingresado en prisión por orden judicial.
Los detenidos están investigados como presuntos autores de delitos de detención ilegal, robo con violencia o intimidación y estafa. Según ha informado la Policía Nacional, también se apoderaron de las tarjetas bancarias de la víctima y las utilizaron de manera fraudulenta.
Amenazas y agresiones para obligarlo a sacar dinero
Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando el joven se encontraba descansando en una parada de transporte público de la capital tinerfeña.
En un momento determinado, la víctima advirtió que dos personas estaban registrando sus pertenencias. Al percatarse de lo que sucedía, uno de los individuos comenzó a amenazarlo y le exigió que entregara el dinero en efectivo que llevaba consigo.
Para intimidarlo, el presunto agresor hizo referencia a que portaba un arma blanca, aunque la Policía Nacional no ha confirmado que realmente estuviera armado.
Los sospechosos obligaron entonces al joven a dirigirse hasta un cajero automático cercano con la intención de que retirara dinero y se lo entregara.
Durante el desplazamiento, uno de los implicados se encargó de vigilar el entorno, mientras el otro mantenía a la víctima bajo su control mediante la fuerza física.
Según el relato policial, este último llegó a agredir al joven para presionarlo y conseguir que obedeciera sus instrucciones.
El joven consiguió escapar y pedir ayuda
Pese a las amenazas y la violencia ejercida, la víctima logró huir de sus agresores y acudir a una estación de servicio próxima, donde pidió ayuda.
La investigación posterior permitió a los agentes descubrir que los presuntos autores también habían sustraído sus tarjetas bancarias y realizado operaciones fraudulentas con ellas.
Tras las pesquisas, los investigadores consiguieron identificar a los dos sospechosos y procedieron a su detención.
Finalmente, ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión por los hechos investigados.
La información facilitada por la Policía Nacional no precisa la fecha exacta del asalto, la cantidad de dinero sustraída ni el importe de las operaciones fraudulentas.