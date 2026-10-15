Rescate de emergencia en Tenerife tras una peligrosa caída por un desnivel

Una mujer de 56 años ha resultado herida este miércoles después de sufrir un accidente con un cuatriciclo en Tenerife. El vehículo se salió de la carretera TF-38 y cayó por un desnivel a la altura del kilómetro 28, en el municipio de Guía de Isora.
El accidente ocurrió sobre las 18.17 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de la salida de vía y caída en altura del vehículo.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que consiguieron acceder hasta la afectada para colaborar en su primera asistencia y posterior evacuación.
Trasladada al Hospital del Sur
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico para atender a la mujer.
Tras una primera valoración, los sanitarios comprobaron que presentaba diversas contusiones de carácter moderado, según la información facilitada por el 1-1-2.
Una vez asistida, fue trasladada en una ambulancia sanitarizada al Hospital del Sur de Tenerife para recibir atención médica.
En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil, que se encargaron de instruir el atestado correspondiente, así como efectivos de la Policía Local.
Personal del Servicio de Carreteras colaboró con los recursos de emergencia desplazados hasta la zona.