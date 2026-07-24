Grave ahogamiento de un hombre de 70 años en la playa de Los Cristianos

Un hombre de 70 años ha sido rescatado este viernes, 24 de julio, con síntomas de ahogamiento incompleto de pronóstico grave en la playa de Los Cristianos, situada en el municipio tinerfeño de Arona.
El incidente se produjo alrededor de las 14:48 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que varias personas presentes en la zona habían sacado del agua a un hombre con síntomas de ahogamiento.
Tras recibir el aviso, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y desplazó hasta el lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos de la Policía Local.
Trasladado al Hospital de La Candelaria
El personal sanitario del SUC atendió al afectado en la propia playa y consiguió estabilizarlo antes de proceder a su traslado.
Debido a la gravedad de su estado, el hombre fue evacuado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.
Los agentes de la Policía Local colaboraron con el dispositivo desplegado en Los Cristianos y se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.