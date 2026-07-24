Un torniquete de emergencia salva la vida a un windsurfista en una playa de El Médano

La rápida y eficaz intervención de los servicios de seguridad y emergencias, con especial protagonismo del servicio de salvamento y socorrismo en playas de Granadilla de Abona, ha resultado determinante para salvar la vida de un windsurfista de 52 años en la playa de El Cabezo.
El hombre, que se encontraba practicando deportes náuticos en la zona, sufrió un grave accidente en el agua al impactar contra la quilla de su propio windfoil. La colisión le provocó una herida incisa profunda en el brazo derecho con una hemorragia severa.
Intervención decisiva en la arena
Tras ser rescatado del mar de inmediato por los socorristas, la prioridad absoluta del equipo de salvamento fue detener el sangrado masivo. Para ello, procedieron a la aplicación de emergencia de un torniquete en la extremidad afectada, logrando contener la hemorragia y mantener al herido estabilizado en todo momento.
Los rescatadores mantuvieron la atención y monitorización del deportista hasta la llegada de los servicios sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), quienes se hicieron cargo de la víctima para su traslado urgente a un centro hospitalario.
Desde el Ayuntamiento se ha puesto en valor la profesionalidad, coordinación y rapidez con la que actuaron los efectivos en la playa, un factor crucial que evitó un desenlace fatal en un deporte de alta velocidad.