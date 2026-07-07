Cierran una playa de El Médano tras detectarse un nivel superior de E.coli

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha informado del cierre temporal de la playa Leocadio Machado, en el Médano, tras detectarse un nivel de Escherichia coli(E.coli) superior a lo permitido.
En sus redes sociales, el Ayuntamiento indica que es solo esta playa del municipio la que supera los niveles permitidos para el baño.
Anuncia que mañana se volverán se volverán a tomar muestras para realizar un contraanálisis al tiempo que pide que se sigan las restricciones del equipo de salvamento y emergencias de playas.
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