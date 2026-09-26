Preocupación en La Tejita por los mosquitos: denuncian una fuerte proliferación desde hace tres años

Un vecino de La Tejita, en Granadilla de Abona, ha trasladado a DIARIO DE AVISOS su preocupación por una fuerte proliferación de mosquitos que, según asegura, se repite durante los meses de verano desde hace aproximadamente tres años y está provocando picaduras importantes entre residentes de la zona.
El denunciante asegura que la presencia de estos insectos vuelve a ser especialmente elevada este año. Según su relato, tanto él como su esposa han sufrido numerosas picaduras. El verano pasado, añade, una reacción tras una picadura en el cuello llevó a su mujer a acudir al centro sanitario de San Isidro.
“La cantidad de mosquitos es especialmente elevada y agresiva y está dificultando notablemente la vida cotidiana de los vecinos”, explica el residente en la comunicación remitida a este periódico.
Por el momento, no existe una identificación entomológica que permita determinar qué especie está detrás de estos episodios, por lo que no puede establecerse que se trate de mosquito tigre ni relacionar las picaduras denunciadas con una especie concreta.
Antecedentes de mosquitos tigre junto a La Tejita
La denuncia se produce en una zona especialmente sensible desde el punto de vista de la vigilancia de mosquitos invasores. La Dirección General de Salud Pública confirmó en diciembre de 2023 la detección de un ejemplar adulto de Aedes albopictus —conocido como mosquito tigre— en una trampa instalada en la terminal del aeropuerto Tenerife Sur, situado en el municipio de Granadilla de Abona.
En agosto de 2024 se produjo una segunda detección en las instalaciones aeroportuarias. El informe estatal de vigilancia de vectores correspondiente a ese año también recoge expresamente la presencia de Aedes albopictus en Granadilla de Abona.
La última referencia oficial localizada sobre este episodio señalaba, en diciembre de 2025, que seguía abierto el dispositivo relacionado con las detecciones de Aedes albopictus en el aeropuerto Tenerife Sur. Salud Pública establece un periodo de 18 meses sin nuevos hallazgos para considerar cerrado un episodio.
Estos antecedentes no permiten concluir que los mosquitos denunciados ahora en La Tejita sean ejemplares de esta especie, pero sí aconsejan que cualquier presencia anormal o reacción especialmente intensa sea puesta en conocimiento del sistema de vigilancia.
Salud Pública explica que el Aedes albopictus es más pequeño que los mosquitos habituales, presenta coloración oscura y patas con bandas claras. Suele picar durante el día y sus picaduras pueden generar una fuerte reacción inflamatoria y escozor.
La presencia de agua acumulada constituye uno de los principales factores que favorecen la reproducción de los mosquitos del género Aedes. Salud Pública recomienda precisamente eliminar cualquier punto de agua estancada, incluso de pequeño tamaño, en jardines, macetas, desagües o recipientes.
El Sistema de Vigilancia Entomológica de Canarias permite comunicar sospechas de mosquitos invasores o reacciones inflamatorias intensas tras una picadura. Salud Pública solicita enviar fotografías, ubicación y un teléfono de contacto al correo vectores.scs@gobiernodecanarias.org para poder estudiar cada caso.