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Bandera roja en El Médano: cierran la playa tras los últimos análisis del agua

Las analíticas registraron 210 ufc/100 ml frente al límite de 200 y el Ayuntamiento ya ha tomado nuevas muestras para un contraanálisis
Bandera roja en El Médano: cierran la playa tras los últimos análisis del agua
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El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha cerrado temporalmente la playa de El Médano este miércoles, 23 de septiembre, después de que las últimas analíticas detectaran una concentración de enterococos superior al nivel máximo permitido.

El Consistorio ha izado la bandera roja y prohibido el baño hasta conocer los resultados de nuevas muestras.

Según ha informado el Ayuntamiento, el análisis arrojó un resultado de 210 unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros (ufc/100 ml), frente al valor límite de 200 ufc/100 ml indicado por el servicio municipal.

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La superación es, por tanto, de 10 ufc/100 ml sobre el umbral señalado, lo que ha llevado al Consistorio a decretar el cierre preventivo para garantizar la seguridad de los bañistas.

Nuevas muestras para decidir la reapertura

El Ayuntamiento ha tomado este mismo miércoles nuevas muestras de agua para realizar un contraanálisis. La reapertura dependerá de que esos resultados confirmen que el agua vuelve a reunir las condiciones necesarias para el baño.

Mientras dure la restricción, permanece izada la bandera roja y el Ayuntamiento pide a los usuarios que respeten las indicaciones del equipo de salvamento y seguridad de playas.

Granadilla de Abona realiza controles periódicos sobre la calidad de las aguas en diferentes zonas de baño del municipio, entre ellas la playa central de El Médano, El Cabezo, La Jaquita, Leocadio Machado, La Tejita y Los Abrigos. El propio Ayuntamiento publica estos resultados y señala que sus ensayos de Escherichia coli y enterococos intestinales se realizan dentro del marco del Real Decreto 1341/2007 sobre gestión de la calidad de las aguas de baño.

Por el momento, no se ha establecido una fecha concreta para la reapertura de El Médano. El Consistorio señala que levantará la prohibición cuando los últimos análisis confirmen que las aguas son aptas para el baño.

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