El Médano inicia las obras del primer parking modular de Tenerife: tendrá más de 160 plazas

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona inició ayer los primeros trabajos de movimiento de tierras para la construcción del parking modular de la calle Tenerife, en El Médano, el primer aparcamiento de este tipo que se levantará en la Isla.
El Consistorio ha puesto en marcha un dispositivo especial de tráfico para minimizar el impacto de los trabajos sobre la circulación del núcleo. Este contempla un itinerario específico para la entrada y salida de vehículos pesados, así como señalización preventiva y control manual del tráfico.
La medida tiene una duración estimada de entre siete y ocho días hábiles, y limita los movimientos de camiones a dos franjas horarias: de 09.00 a 12.00 horas y de 13.00 a 16.00 horas.
La actuación, adjudicada en junio por más de 2,9 millones de euros, contempla un edificio de dos niveles con cubierta transitable y sumará más de 160 plazas mediante un sistema modular prefabricado y desmontable, sobre una parcela de 2.155 metros cuadrados junto al campo de fútbol local. El Ayuntamiento estima cinco meses de ejecución y ya ha aprobado un segundo parking similar en la avenida Magallanes, sin descartar replicarlo en San Isidro o Granadilla casco.
El concejal de Obras Públicas y Servicios, Marcos Antonio Rodríguez (PP), detalló que la fase inicial de la obra contempló la pasada semana la retirada de los vehículos estacionados en la parcela. A partir de ahora, la salida de escombro se realizará con unos quince camiones diarios, dentro de las franjas horarias fijadas por el propio dispositivo de tráfico. El Consistorio de Granadilla mantuvo una reunión previa con la empresa adjudicataria para minimizar el impacto de los trabajos sobre los vecinos de la zona.
Un solo sentido
Entre las medidas que baraja el Ayuntamiento para paliar las molestias durante la ejecución de la obra figura la conversión temporal de la calle Tenerife en una vía de sentido único. Según explicó Rodríguez, uno de los dos carriles “se destinaría durante ese periodo a zona de aparcamiento”, en un intento de compensar la pérdida de plazas.
Al margen de la actuación del parking modular, el Ayuntamiento negocia actualmente la adquisición de dos parcelas situadas a la entrada de El Médano, con el objetivo de habilitar nuevas zonas de estacionamiento. Las conversaciones se centran en la fijación de un precio por metro cuadrado, sobre el que el consistorio está realizando una valoración técnica. También se prevé habilitar plazas adicionales en Trincheras.