Luz verde al parking modular de El Médano: 160 plazas, dos niveles y una cubierta transitable

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la concejalía de Obras y Servicios, ha adjudicado la ejecución de las obras del parking modular de El Médano, una infraestructura considerada estratégica que incrementará la capacidad de estacionamiento del núcleo costero -uno de sus problemas más acuciantes- y que será la primera de estas características en Tenerife según informó ayer el Ayuntamiento de Granadilla de Abona.
Con esta adjudicación se da un paso decisivo hacia la puesta en marcha de una actuación largamente demandada por vecinos, comerciantes y visitantes, especialmente en los periodos de mayor afluencia turística, como ahora en los meses de verano, cuando se multiplica el número de llegadas a este núcleo costero.
El proyecto, ubicado en la calle Tenerife junto a los anexos del campo de fútbol, supone una inversión superior a los 2.920.000 euros y contribuirá a “reducir la presión sobre el estacionamiento, mejorar la organización del tráfico y facilitar el acceso y la movilidad en la zona”, explica el consistorio granadillero en un comunicado.
La edificación, con capacidad para 160 coches, contará con dos niveles y una cubierta plana transitable, distribuidos sobre una parcela de 2.155 metros cuadrados.
El concejal de Obras y Servicios, Marcos Antonio Rodríguez destacó que “la puesta en marcha de este parking modular en El Médano permitirá incrementar significativamente las plazas disponibles y avanzar hacia un modelo de movilidad más ordenado, eficiente y adaptado al crecimiento que ha experimentado este núcleo costero”. En su opinión, esta infraestructura mejorará la accesibilidad y contribuirá a dinamizar la actividad social y económica de la zona.
Para el edil de Obras y Servicios se trata de una actuación “necesaria, planificada y diseñada para dar respuesta a una demanda histórica”.
TRÁMITES PREVIOS
Con la adjudicación ya formalizada, se iniciarán ahora los trámites previos al comienzo de las obras, conforme a los plazos del procedimiento administrativo, con el objetivo de poner en servicio la nueva infraestructura con la mayor celeridad posible.
Desde el Ayuntamiento se recuerda que la construcción de un parque modular se enmarca en la estrategia municipal de mejora y modernización de infraestructuras públicas.