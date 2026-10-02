El Médano y Los Cardones, sin salas de estudio por un recurso

Las salas de estudio de El Médano y Los Cardones, en Granadilla de Abona, permanecen cerradas, y no hay a día de hoy una fecha para su reapertura. El servicio municipal depende de un nuevo contrato de dinamización juvenil y sociocultural, cuya adjudicación ha sido recurrida por una de las empresas licitadoras.
El recurso fue presentado por la empresa que concurrió al concurso y quedó en segunda posición. En estos supuestos, la Ley de Contratos del Sector Público suspende de forma automática la tramitación del expediente hasta que se resuelva, por lo que el contrato no puede formalizarse ni empezar a ejecutarse.
El Ayuntamiento tuvo que dar marcha atrás en dos ocasiones con la licitación por errores en los pliegos, relacionados con el cálculo de los costes salariales. El contrato anterior expiró a finales de mayo y la licitación del nuevo no se publicó hasta agosto.
CIERRE TEMPORAL
La concejala de Educación, Raquel Morales, explicó a este periódico que el cierre es “temporal”, a su vez reconoció las molestias que esta incidencia puede producir a los usuarios, especialmente para los jóvenes que utilizan las salas para estudiar y participar en actividades. Aseguró que el Consistorio “realiza todas las actuaciones a su alcance y estudia las alternativas jurídicas posibles” y ahondó en que la resolución “no depende directamente de la administración local” y que, por eso, no puede fijar ni garantizar una fecha de reinicio.
“En cuanto se solvente esta situación, nuestra intención es comenzar a prestar el servicio con todas las mejoras que ya estaban contempladas”, afirmó. Entre ellas, se encuentra el refuerzo y ampliación de los servicios previstos y, de manera especial, la ampliación del horario de las salas de estudio.
Desde la oposición, la portavoz del PSOE, Celia Trujillo, recordó las dificultades que el grupo de gobierno ha tenido en los últimos plenos para sacar adelante este servicio y, a su juicio, “este cierre viene precedido de ello”. Trujillo denunció la “nula transparencia e información aportada a los vecinos”, pues, en el caso de El Médano, “se colocó un cartel que atribuía el cierre a obras de mantenimiento”, una información que afirmó, no era correcta: “El motivo no es una gran obra, es por una mala gestión”, afirmó.