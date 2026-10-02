La negativa de Junts lleva hoy al fracaso los dos decretos de vivienda

La vivienda ha vuelto a centrar un día más el debate político, mientras que en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y otras ciudades del país continúan las acampadas para reivindicar medidas que hagan frente a la crisis habitacional y que eviten los desahucios. Será hoy cuando se vote en el Congreso la convalidación de los dos decretos aprobados en Consejo de Ministros con medidas para abordar esta situación.
Los acampados piden al Gobierno que haga un esfuerzo a la hora de llegar a acuerdos con el resto de partidos. De no conseguirlo, mantendrán sus protestas, entre ellas una multitudinaria manifestación este sábado, a las 11.00 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Se habla de una huelga general para que se adopten las medidas necesarias para tener un acceso digno a la vivienda.
En Santa Cruz de Tenerife, 50 tiendas de campaña se han instalado en la plaza de España y al menos 70 personas pasaron ayer la noche. Muchas que no pueden quedarse a dormir se acercaron durante el día de ayer a trabajar en las comisiones, ayudar a organizar y hacer acopio y reparto de provisiones (comida, agua, artículos de limpieza, cartones, papel, rotuladores, toldos, lonas plásticas o paraguas) para pasar estas jornadas. Lo harán al menos hasta mañana, cuando hay convocada una manifestación.
Por la mañana se celebró la primera asamblea de la acampada, una convocatoria muy organizativa y logística, en la que los presentes se dividieron en distintos grupos de trabajo. Mientras que por la tarde se realizaron diversas actividades, entre ellas charlas y actuaciones de artistas y humoristas que se han sumado a esta concentración, no solo para apoyar las reivindicaciones, sino también para amenizar las horas. La vivienda es un derecho, no un negocio, Perdón por querer vivir donde nací o Canarias será la tumba del rentismo son algunos mensajes.
David González, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Tenerife, reconoció que las primeras horas “fueron un poco caóticas, porque la idea inicial era acampar en la plaza de La Candelaria, pero nos hemos pasado a la plaza España” debido a los actos programados allí por el Plenilunio, “pero no íbamos a echarnos para atrás, seguimos con la acampada”. Tras esas 40 casetas y 60 personas que han pasado la primera noche, hay “más gente que se seguirá sumando en el largo del día”. También hizo un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a la concentración, “aunque no se quede por la noche”, mostrando su apoyo, participando en las actividades o donando cualquier producto.
Salgan adelante o no los dos decretos con medidas para abordar esta situación, González pidió que en Canarias se aplique la Ley de Vivienda. “No vale hacer ningún decreto MariCarmen si no se aplica la Ley de Vivienda y otras medidas específicas, entre ellas la declaración de zonas tensionadas y la aplicación de políticas regionales para frenar los desahucios y contener los precios del alquiler”.
En Las Palmas se han instalado unas 65 casetas y hay 120 personas acampadas. En algunos momentos llegaron a reunirse más de 200. A las 20.00 horas cacerolas, botellas metálicas, plásticos, juegos de llaves y pitos sirvieron para hacer oír su malestar y clamar por el derecho a una vivienda digna. Se han gritado consignas como Canarias no se vende, Ni casa sin gente, ni gente sin casa y El Gobierno de Canarias es una inmobiliaria.