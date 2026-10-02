Más de 35.000 personas mueren cada año en toda Europa por la resistencia a los antibióticos

Tenerife se convierte en el punto de encuentro nacional para abordar uno de los mayores desafíos de la salud pública: las resistencias antimicrobianas. Ha dado comienzo el I Congreso Nacional sobre Uso Racional de Antibióticos, con el lema Prescribir con propósito, proteger la vida, organizado por San Juan de Dios, que reúne a especialistas de todo el país para compartir conocimientos, experiencias y estrategias que contribuyan a una prescripción antibiótica más segura y eficiente.
El jefe del Servicio de Uso Racional del Medicamento del SCS, Ignacio López, alertó de que “a nivel europeo fallecen más de 35.000 personas por resistencia a los antibióticos anualmente. La OMS avisa de que en el año 2050 será la tercera causa de muerte en el mundo”.
Desde 2015 hay en España una estrategia para atajar esta problemática. Se ha logrado una disminución del 18% en el consumo de antibióticos. España es el tercer país de la Unión Europea que más ha reducido el consumo de antibióticos y el primero en reducir el consumo de antibióticos veterinarios. En Canarias, el número de prescripciones se ha reducido el 3,4% al comparar los ocho primeros meses entre 2024 y 2026.
Profesionales de Medicina, Microbiología, Farmacia Hospitalaria, Enfermería, Urgencias, Cuidados Intensivos y otras disciplinas analizan las mejores prácticas para optimizar el uso de los antibióticos y reforzar la seguridad de los pacientes ante el creciente problema de las resistencias antimicrobianas.
El foco de los profesionales tiene dos vertientes. La primera es formar a los médicos de atención primaria y la segunda radica en concienciar a la población y evitar malos hábitos como no completar las pautas prescritas o automedicarse con los antibióticos que hay por casa.
Concepción González, directora médica del Hospital San Juan de Dios, indicó que se da una sobreutilización de estos medicamentos que de no modificarse llevará a que no sean eficaces. “Cuando prescribamos un antibiótico debemos dirigirlo a una infección concreta, a una bacteria, y usar el que sirve para eso. No usemos el más potente que tengamos, que sirve para todo, porque en el futuro no será útil”. El problema es que “a veces no lo quitamos, lo dejamos porque no tenemos resultados de los cultivos o nos olvidamos, y llegará un momento en el que no vamos a poder usar los antibióticos, no van a ser eficaces, y corre riesgo la vida de las personas”.
El director del SCS, Adasat Goya, recordó que “los antibióticos usados correctamente pueden salvar vidas, pero se observa el problema de la resistencia” por tanto, pidió “cumplir estrictamente” las indicaciones que marquen los facultativos. “Abandonar un tratamiento en el momento en el que se siente la mejoría supone que las bacterias tengan la capacidad de adaptarse, de mutar y serán capaces de evitar sus efectos”.
Canarias cuenta con un Plan de Acción para la prevención y control de las infecciones, resistencias antimicrobianas y uso racional para reducir su incidencia, y un Programa de Optimización de su prescripción en Atención Primaria y Hospitalaria.