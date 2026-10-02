El alcalde de Icod de los Vinos niega que “no se haya hecho nada” por la Policía Local

El alcalde de Icod de los Vinos, Javier Sierra, niega que su gobierno “no haya hecho nada” por la Policía Local, como afirma el sindicato CSIF, que ha convocado hoy una concentración a las 10.00 horas en la plaza Luis de León Huerta para reclamar más efectivos, mejores medios, condiciones de trabajo dignas y unas instalaciones adecuadas y seguras. Según la fuerza sindical, no son reivindicaciones nuevas sino que ya se han exigido en diversas ocasiones pero sin conseguir una respuesta ni soluciones por parte del grupo de gobierno.
Por el contrario, el mandatario defiende las actuaciones en favor de la Policía Local, y del conjunto de la plantilla del Ayuntamiento, que trabaja en la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el instrumento que permitirá resolver “de forma definitiva y jurídicamente segura el conflicto retributivo que afecta no solo a los policías locales sino al resto de trabajadores del Ayuntamiento”.
Sierra reconoce que las reivindicaciones de los agentes son legítimas y que la Policía Local acumula necesidades de largo recorrido, pero marca una frontera clara entre atender una demanda y aceptar que la Administración la resuelva por efecto de una campaña de presión. “Hay informes, negociación, fiscalización y dinero público, que tengo la obligación de respetar y hacer cumplir los procedimientos administrativos establecidos”, afirma.
Por el contrario, el alcalde agradece la actitud del sindicato UGT, que el pasado 12 de septiembre solicitó formalmente una reunión con un orden del día concreto y pidió que asistieran tanto responsables políticos como técnicos municipales, con el objetivo de conocer de primera mano qué contenían realmente los expedientes.
El encuentro se celebró el 24 de septiembre y en él se explicó el estado de tramitación de la nueva RPT y por qué el documento inicial ha requerido modificaciones antes de su negociación.
De aquella reunión salieron dos compromisos concretos y el Ayuntamiento trabaja ya en un Plan de Refuerzos Voluntarios por necesidades del servicio, que deberá implantarse en las próximas semanas, y el Gobierno dará estabilidad, mediante resolución, al sistema de turnos que disfruta actualmente la Policía Local (11 días de trabajo y 18 o 19 de descanso).
El alcalde precisa que desde la entrada del actual equipo de gobierno en 2023, el Ayuntamiento ha realizado la primera evaluación de riesgos laborales del centro de trabajo de la Policía Local, ha retirado el amianto que cubría los techos de la Jefatura -cuyas dependencias se han valorado ya para una reforma de mayor alcance- y ha adquirido dos vehículos policiales completamente equipados, a los que seguirán un todoterreno y dos motocicletas, con los pliegos ya redactados.
En este mismo periodo de tiempo, subraya, se suma “el mayor lote de uniformes recibido por el cuerpo” y una compra específica en este 2026 que ha permitido renovar vestuario, calzado, insignias y vestuario de motoristas para garantizar su confort, la seguridad y dignidad.
El regidor local rechaza también la afirmación de CSIF de que en Icod “no hay acuerdo, ni convenio, ni RPT”. Por el contrario, afirma que la Corporación “sí dispone de acuerdo, de convenio y de RPT; otra cosa es que estos documentos necesiten una actualización, precisamente la que se está culminando”. Resulta llamativo, añade Javier Sierra, “que el mismo sindicato que sostiene la inexistencia de acuerdo y convenio, tampoco haya presentado, según consta, ninguna propuesta de estos documentos a la Corporación”.