Junts votará en contra del ‘decreto Maricarmen’

Junts per Catalunya votará este viernes en contra de los dos decretos de vivienda que el Gobierno someterá a convalidación en el Congreso de los Diputados, una decisión que complica seriamente la aprobación de ambas iniciativas.
La formación independentista dio a conocer su postura en la noche de este jueves, después de varias horas de deliberación interna sobre una cuestión especialmente sensible para el partido. La decisión fue adoptada tras una reunión telemática de la ejecutiva, convocada de urgencia por el secretario general de Junts, Jordi Turull.
Durante toda la jornada, el partido evitó adelantar el sentido de su voto, aunque desde su entorno ya se apuntaba a importantes discrepancias con el contenido de los decretos. Una de las principales críticas pasa por considerar que las medidas impulsadas por el Ejecutivo no ofrecen una respuesta estructural al problema de la vivienda.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ya había dejado entrever la dureza de la posición de su formación al asegurar que no temen asumir el coste político de sus decisiones cuando entienden que están en juego los intereses de las familias catalanas.
El rechazo de Junts supone un nuevo contratiempo para el Gobierno, que necesita reunir una mayoría suficiente para sacar adelante las dos normas. La posición del partido de Carles Puigdemont vuelve así a situarse en el centro de una votación clave en el Congreso.
La decisión llega, además, en una fecha de fuerte carga simbólica para el independentismo catalán, al coincidir con el 1 de octubre, nueve años después del referéndum de 2017.