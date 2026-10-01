Incidente aéreo en Lanzarote: dos aviones coinciden en pista y alertan de falta de controladores

Un incidente registrado esta semana en el aeropuerto César Manrique-Lanzarote ha vuelto a poner el foco sobre la operativa del aeropuerto y la situación de los controladores aéreos. Dos aviones llegaron a coincidir durante unos instantes en la pista mientras uno completaba su aterrizaje y otro se preparaba para despegar.
Los hechos ocurrieron este lunes, 28 de septiembre, cuando un avión de Ryanair procedente de Dublín, correspondiente al vuelo FR5910, aterrizaba por la pista 03. Antes de que la aeronave hubiera abandonado completamente la pista, un avión de Iberia Express con destino a Madrid, el vuelo IB1502, accedió a ella por la salida E1 para posteriormente despegar desde la pista 21.
Esta semana se produjo un incidente en el aeropuerto de #Lanzarote con un avión entrando en pista contraria cuando el precedente que aterrizaba aún no la había abandonado 🛫.— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) October 1, 2026
Además, también frustró el siguiente tráfico en aproximación, al no poder tomar con otro en pista.
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La escena quedó registrada en un vídeo de Lanzarote Webcam, en el que se aprecia la presencia simultánea de ambos aparatos sobre la pista. El Ryanair continuó su recorrido hasta abandonar la superficie por la salida E2.
La cuenta Controladores Aéreos ha difundido ahora las imágenes y califica lo ocurrido como una “situación delicada”. Según explica, la entrada del Iberia Express en sentido contrario se produjo cuando el avión precedente que acababa de aterrizar todavía no había abandonado la pista.
Además, de acuerdo con su relato, la situación también afectó a una tercera aeronave que se encontraba en aproximación y que no pudo tomar tierra al continuar ocupada la pista.
Desde Controladores Aéreos señalan que serán los organismos encargados de investigar el episodio los que deberán establecer qué ocurrió exactamente, cuáles fueron sus causas y qué medidas pueden adoptarse para evitar que se repita.
La organización aprovecha el incidente para volver a denunciar las condiciones en las que, asegura, trabajan los controladores en Lanzarote. En concreto, sostiene que el aeropuerto cuenta actualmente con ocho controladores menos de los que considera necesarios para atender adecuadamente la operativa.
También denuncia unas condiciones laborales y una dotación de recursos humanos que califica de “deficientes”, además de criticar las limitaciones existentes sobre el ejercicio del derecho a huelga.
Por el momento, estas afirmaciones sobre la falta de personal corresponden a la denuncia realizada por Controladores Aéreos y no permiten establecer por sí solas una relación causal con el incidente, una cuestión que deberá determinar la investigación correspondiente.
El aeropuerto de Lanzarote mantiene una operativa especialmente intensa, con numerosos movimientos diarios y aterrizajes y despegues consecutivos. El episodio del lunes queda ahora pendiente de que la investigación esclarezca las circunstancias que llevaron a que dos aeronaves coincidieran en pista y determine si deben introducirse medidas adicionales de seguridad.