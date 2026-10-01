Investigan a una trabajadora de ayuda a domicilio por robar a mayores en Tenerife: joyas de hasta 30.000 euros

La Guardia Civil investiga a una trabajadora de ayuda a domicilio de 31 años como presunta autora de al menos dos hurtos de dinero y joyas en viviendas de personas mayores y dependientes de Candelaria. Una de las víctimas tiene 99 años y el valor de algunas de las piezas sustraídas podría alcanzar los 30.000 euros.
La investigación está en manos del Área de Investigación del Puesto Principal de Candelaria y continúa abierta para determinar si existen más personas afectadas que todavía no hayan detectado la desaparición de dinero u objetos de valor.
Según la Guardia Civil, la investigada presuntamente aprovechaba su acceso a los domicilios por su trabajo y la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas para cometer los hurtos.
Desaparición de dinero y joyas
Las pesquisas comenzaron después de que una de las víctimas denunciara que había detectado la desaparición progresiva de 600 euros en efectivo de su domicilio.
También echó en falta varias piezas de joyería cuyo valor supera los 6.000 euros, según la información facilitada por el instituto armado.
A partir de esta denuncia, los agentes realizaron distintas comprobaciones que permitieron localizar un segundo caso relacionado con una mujer de 99 años.
Los investigadores comprobaron además que algunas de las joyas presuntamente sustraídas habían sido vendidas en establecimientos de compraventa del municipio.
Joyas valoradas en 30.000 euros
En este segundo caso, el valor de las piezas podría ascender a 30.000 euros debido a sus características y a la presencia de piedras preciosas como esmeraldas y brillantes.
Parte de las joyas recuperadas ya han sido reconocidas por sus propietarios legítimos.
La investigación permanece abierta porque la Guardia Civil trata ahora de determinar si pueden existir más víctimas que todavía no hayan advertido posibles sustracciones en sus viviendas.
La Guardia Civil pide revisar dinero y objetos de valor
El caso se enmarca en una problemática especialmente sensible por la edad y situación de dependencia de las personas afectadas.
Dentro del Plan Mayor de Seguridad, la Guardia Civil recomienda a familiares y personas del entorno mantener una comunicación frecuente con mayores y dependientes y prestar atención a posibles desapariciones de dinero, joyas u otros objetos de valor.
También aconseja evitar guardar grandes cantidades de efectivo o piezas valiosas en lugares fácilmente accesibles y denunciar cualquier desaparición o movimiento sospechoso, aunque inicialmente parezca de poca importancia.
El Servicio de Ayuda a Domicilio de Candelaria está dirigido, entre otros perfiles, a personas con autonomía reducida o en situación de dependencia y contempla actuaciones que se desarrollan dentro de la propia vivienda.