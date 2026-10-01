Colisión frontal en la TF-5: una joven de 24 años en estado crítico

Una joven de 24 años ha resultado herida de gravedad este jueves tras una colisión frontal entre dos turismos registrada en la TF-5, a su paso por el municipio de La Guancha, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El accidente se produjo a las 17.39 horas, en el punto kilométrico 48 de la autopista, cuando el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba el choque frontal entre dos vehículos.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos de Tenerife, Guardia Civil y personal del servicio de mantenimiento de Carreteras.
Debido a la gravedad del incidente, el SUC movilizó un helicóptero medicalizado, una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico.
El personal sanitario atendió a una mujer de 24 años que presentaba varios traumatismos de carácter grave. Tras ser estabilizada, fue evacuada en estado crítico en el helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario de Canarias.
Además, un hombre de 47 años sufrió varios traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, mientras que una mujer de 38 años presentó cervicalgia también de carácter moderado. Ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital del Norte.
Los bomberos aseguraron los vehículos implicados y colaboraron con el resto de los servicios de emergencia durante la intervención.
Por su parte, los agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la zona y realizaron el atestado correspondiente, mientras que el personal de mantenimiento de Carreteras se encargó posteriormente de la limpieza de la vía.