Santa Cruz destina cerca de 10.000 euros a la colocación de barandillas en el monumento a Franco

Muchos ciudadanos que transitaban en la mañana de ayer por la avenida Francisco La Roche de la capital tinerfeña se quedaron sorprendidos al ver cómo varios operarios procedían a la colocación de barandillas alrededor de la fuente junto a Almeyda, en la que se ubica el polémico monumento a La Victoria, conocido popularmente como monumento a Franco.
Esta escultura, del artista Juan de Ávalos, ha sido incluida en el catálogo de vestigios franquistas por parte del Ministerio de Memoria Democrática, que ha dado al Ayuntamiento de Santa Cruz, titular de la obra, de plazo hasta febrero de 2027 para que proceda a retirar el monumento de la vía pública. Pese a que la decisión estatal ha sido recurrida por el Consistorio capitalino ante el Tribunal Supremo, desde el área de Servicios Públicos se ha decidido mientras tanto llevar a cabo una actuación urgente en el entorno de la fuente, destinando un total de 9.600 euros para la colocación de barandillas alrededor de la acera, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y visitantes que se acercan al entorno.
El concejal del área, Carlos Tarife, explicó que “se trata de una obra sencilla destinada a reponer las barandillas que estaban rotas, pues hay muchas personas que pasan por este lugar, sobre todo niños, y lo que se ha hecho es sustituir las vallas deterioradas por otras nuevas”